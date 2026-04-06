В Киеве представили книгу об израильской операции 'Железные мечи': в ГУР провели параллели с войной в Украине

Издание книги стало возможным благодаря поддержке Ярослава и Станислава Гришиных - соучредителей компании "Генерал Черешня".

В Киеве состоялась презентация книги израильского историка Михаэля Бар-Зохара "Железные мечи, раненные сердца", посвященной одноименной военной операции Израиля в ответ на нападение группировки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Мероприятие прошло при участии автора, представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины и украинской defence-tech компании "Генерал Черешня".

Книга рассказывает о ходе операции "Железные мечи" и фиксирует военные преступления ХАМАС, совершенные против гражданского населения. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, эти события имеют прямые параллели с войной России против Украины.

"Книга "Железные мечи" очень перекликается с Украиной, поскольку в ней речь идет о военных преступлениях, о преступлениях против человечности, о зверствах и убийствах гражданских лиц. То есть о преступлениях, которые совершают также россияне в Украине", - отметил Юсов во время презентации.

Издание книги стало возможным при поддержке Ярослава и Станислава Гришиных - соучредителей компании "Генерал Черешня". По словам Ярослава Гришина, описанные в книге события чрезвычайно актуальны для Украины.

"События, описанные в "Железных мечах", чрезвычайно актуальны для Украины. Книга о том, что нельзя недооценивать зло как таковое. Нужно быть постоянно готовыми и всесторонне развитыми, чтобы защитить себя от тотального уничтожения", - подчеркнул Ярослав Гришин.

"Железные мечи, раненные сердца" стали третьей книгой Бар-Зохара в рамках серии "Еврейская библиотека", основанной Еврейской конфедерацией Украины. Предыдущие издания автора "Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки" и "Амазонки Моссада" стали бестселлерами в украинском переводе.

В ГУР отмечают, что книги этой серии популярны среди украинских спецслужб. По словам Юсова, полный комплект из девяти изданий "Еврейской библиотеки" есть на полках у многих сотрудников, в частности у действующего руководителя ГУР Олега Иващенко и его предшественника Кирилла Буданова.

Вас также могут заинтересовать новости: