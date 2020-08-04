В харьковском стендап-клубе комики выступают с антисемитскими оскорблениями (видео)

«В XXl веке ЖИДЫ не должны обижаться...». Границы и антисемитизм. Я очень долго собиралась с силами, чтобы написать этот пост и признаюсь, что у меня это очень болит. Так вышло, что еврейский народ очень много нахлебался и мы многое терпим. Нацистская Германия не стала такой в один день. До появления Гитлера и последствий, которые коснулись каждую семью, были годы бытового антисемитизма, который мы терпели. Что и продолжаем делать сейчас. С меня хватит, моим молчанием и игнорированием ситуации несколько месяцев, я поощряла высмеивание своего народа. В феврале мы с друзьями пошли на открытый микрофон к STAND UP CLUB SPLIT . Ведущий вечера, открывая мероприятие, выдал фразу: «я надеюсь, что вы нормальная публика, а не жиды какие-то». Он имел ввиду, чтобы зрители не скупились на аплодисменты. Сказать, что мы были в шоке, ничего не сказать. Далее, он достаточно токсично взаимодействовал с залом, он в тот вечер решил общаться только с нами почему-то и это вылилось в то, что я его послала (нет, не стыдно). С этого дня начался этот конфликт. В переписке с Серёжей в Instagram, они сказали, что мы их обидели разговорами. Да, мы разговаривали, когда выходил ведущий и общался с нами. За это я приношу извинения. Ребята обиделись и начали выкладывать видео с вот такими "шутками" (прикрепила нарезку к посту). Нет, это не юмор и его не должно быть. Слишком много умерло людей из-за таких шуток. Ни мы (!), ни кто другой не имеет право такое говорить. За этим очень большая ответственность. Люди должны понимать границы и нести ответственность за то, что говорят. Это НЕ нормально. Split comedy, если вы действительно не понимаете, «почему в 21 веке жиды, обижаются на слово «жиды»», я готова с вами встретиться и рассказать историю холокоста. Зачем я это пишу: 1. Мне страшно, что множество людей считает, что такому юмору быть, я не хочу повторения истории. 2. Хочу, чтобы мы перестали спускать, игнорировать такие вещи, тем самым поощряя их. Мне больно, что они с таким материалом выступали в еврейском центре. 3. Хочу, чтобы хоть один человек задумался, что он говорит и выкинул этот мусор из лексикона. 4. Хочу публичного извинения от парней и их понимания, что так нельзя, не доводя эту историю до суда. Настроена я решительно. Пока мы не начнём говорить, люди не поймут, что с нами так нельзя! И я прошу вашей поддержки. #никогдабольше_антисемитизма