В харьковском стендап-клубе комики выступают с антисемитскими оскорблениями (видео)
В харьковском стендап-клубе Split Comedy были зафиксированы проявления антисемитизма в шутках выступающих комиков.
Об этом сообщает Объединённая еврейская община Украины, ссылаясь на посетительницу стендап-клуба Алису Давыдову.
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В ОЕОУ сообщили, что ведущий начал выступление с шутки со словом «ж*д», что удивило зрителей. После конфликта со зрителями на этой почве, комики специально начали использовать оскорбительное для евреев слово в своих выступлениях.
Так, во время нового выступления одного из комиков звучали фразы «ж**ы ё**ные», «если в кране нет воды, значит выпили ж**ы», «тупые бл**ь евреи», «вы дауны б**ть, а не евреи» и другие.
Объединённая еврейская община Украины заявила, что такие высказывания представляют собой антисемитизм, потому что содержат лживые, бесчеловечные очерняющие, стереотипные обвинения по отношению к еврейскому народу. Кроме этого, в ОЕОУ объяснили, что слово «ж*д» в современной Украине является оскорблением и имеет негативный смысл, подкрепляя древние лживые стереотипы о еврейском народе.
Юристы ОЕОУ усмотрели в высказываниях комиков нарушения статьи 161 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на разжигание расовой, религиозной вражды и ненависти, а также на унижение национальной чести и достоинства) и 173 Административного кодекса Украины (нецензурные ругательства и оскорбительное приставание к гражданам).
В ОЕОУ подчеркнули, что комики не могут оправдываться тем, что фразы вырваны из контекста, потому что подобные оскорбительные высказывания не могут присутствовать ни в каком контексте, даже в контексте юмора.
«В XXl веке ЖИДЫ не должны обижаться...». Границы и антисемитизм. Я очень долго собиралась с силами, чтобы написать этот пост и признаюсь, что у меня это очень болит. Так вышло, что еврейский народ очень много нахлебался и мы многое терпим. Нацистская Германия не стала такой в один день. До появления Гитлера и последствий, которые коснулись каждую семью, были годы бытового антисемитизма, который мы терпели. Что и продолжаем делать сейчас. С меня хватит, моим молчанием и игнорированием ситуации несколько месяцев, я поощряла высмеивание своего народа. В феврале мы с друзьями пошли на открытый микрофон к STAND UP CLUB SPLIT . Ведущий вечера, открывая мероприятие, выдал фразу: «я надеюсь, что вы нормальная публика, а не жиды какие-то». Он имел ввиду, чтобы зрители не скупились на аплодисменты. Сказать, что мы были в шоке, ничего не сказать. Далее, он достаточно токсично взаимодействовал с залом, он в тот вечер решил общаться только с нами почему-то и это вылилось в то, что я его послала (нет, не стыдно). С этого дня начался этот конфликт. В переписке с Серёжей в Instagram, они сказали, что мы их обидели разговорами. Да, мы разговаривали, когда выходил ведущий и общался с нами. За это я приношу извинения. Ребята обиделись и начали выкладывать видео с вот такими "шутками" (прикрепила нарезку к посту). Нет, это не юмор и его не должно быть. Слишком много умерло людей из-за таких шуток. Ни мы (!), ни кто другой не имеет право такое говорить. За этим очень большая ответственность. Люди должны понимать границы и нести ответственность за то, что говорят. Это НЕ нормально. Split comedy, если вы действительно не понимаете, «почему в 21 веке жиды, обижаются на слово «жиды»», я готова с вами встретиться и рассказать историю холокоста. Зачем я это пишу: 1. Мне страшно, что множество людей считает, что такому юмору быть, я не хочу повторения истории. 2. Хочу, чтобы мы перестали спускать, игнорировать такие вещи, тем самым поощряя их. Мне больно, что они с таким материалом выступали в еврейском центре. 3. Хочу, чтобы хоть один человек задумался, что он говорит и выкинул этот мусор из лексикона. 4. Хочу публичного извинения от парней и их понимания, что так нельзя, не доводя эту историю до суда. Настроена я решительно. Пока мы не начнём говорить, люди не поймут, что с нами так нельзя! И я прошу вашей поддержки. #никогдабольше_антисемитизмаОпубліковано Alisa Davydova Понеділок, 3 серпня 2020 р.
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