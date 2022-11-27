Больше всего украинских беженцев приняла Польша - более 1,5 млн человек.

В Германии зарегистрировано почти 1,03 млн украинских беженцев с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

По данным агентства ООН по делам беженцев, с 24 февраля около 7,9 млн человек из Украины ищут защиты за рубежом из-за войны, пишет Spiegel.

Больше всего украинских беженцев приняла Польша - более 1,5 млн человек. Чехия также приняла много украинцев по отношению к количеству жителей (около 10,7 млн человек), а именно около 463 тыс.

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Во Франции зарегистрировано около 119 тыс. беженцев, в Италии около 173 тыс., в Испании около 154 тыс.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что Германии и Польше придется приспосабливаться к тому, что украинцы останутся в этих странах на долгие годы после окончания войны.

Украинские беженцы в ЕС

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, которые граничат с Украиной – Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

Еврокомиссия продлит на год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

Также в странах Восточной Европы готовятся принять новую волну беженцев из-за зимних холодов и атаки россиян на объекты энергетики. По прогнозам ВОЗ, через эти причину из Украины могут уехать еще 2-3 млн человек.

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