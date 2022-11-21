Украинские семьи будут вынуждены обратиться к альтернативным методам обогрева. Речь идет о сжигании древесного угля или дров, использовании генераторов на дизельном топливе или электрических обогревателей.

По оценке ВОЗ, еще 2-3 миллиона украинцев покинут свои дома в поисках тепла и безопасности.

Вся эта ситуация также негативно сказывается на их психическом здоровье, отметили в организации.

"Мы ожидаем, что еще 2-3 миллиона украинцев покинут свои дома в поисках тепла и безопасности. Они столкнутся с уникальными проблемами со здоровьем, в том числе респираторными инфекциями, такими как COVID-19, пневмония и грипп, а также серьезным риском дифтерии и кори среди невакцинированных групп населения", - добавили в ВОЗ.

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Указывается, что украинские семьи будут вынуждены обратиться к альтернативным методам обогрева. Речь идет о сжигании древесного угля или дров, использовании генераторов на дизельном топливе или электрических обогревателей.

Воздействие токсических веществ представляет риски для здоровья детей, пожилых людей и людей с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, не исключаются случайные ожоги и травмы.

"Все это негативно сказывается на психическом здоровье украинцев. На этой неделе война вступает в 9-й месяц, и уже около 10 миллионов человек находятся под угрозой психических расстройств, таких как острый стресс, тревога, депрессия, употребление психоактивных веществ и посттравматическое стрессовое расстройство, или ПТСР", - подытожили в организации.

Украинские беженцы: последние новости

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, которые граничат с Украиной – Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

Еврокомиссия продлит на год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

Также в странах Восточной Европы готовятся принять новую волну беженцев из-за зимних холодов и атаки россиян на объекты энергетики.

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