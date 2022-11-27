Сейчас в госпитале находятся семеро пострадавших.

В Польше в центре для украинских беженцев в Глухолазах в Опольском воеводстве, госпитализировали с симптомами отравления более 20 человек.

Как сообщило издание in Poland известно, что отравление было зафиксировано у 23 человек, среди них 8 взрослых и 15 детей.

"Сейчас у меня трое пациентов в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как хорошее. Результатов лабораторных исследований еще нет, но все указывает на классическое пищевое отравление", – рассказал директор больницы в Нисе Норберт Крайчи.

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По предварительной информации, отравление может иметь вирусный характер, ведь у одного больного обнаружили симптомы норовируса.

Украинские беженцы в ЕС

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, которые граничат с Украиной – Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

Еврокомиссия продлит на год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

Также в странах Восточной Европы готовятся принять новую волну беженцев из-за зимних холодов и атаки россиян на объекты энергетики. По прогнозам ВОЗ, через эти причину из Украины могут уехать еще 2-3 млн человек.

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