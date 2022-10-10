А украинцам, которые хотели бы сейчас на длительное время вернуться в Украину, не нужно отказываться от статуса временной защиты в ЕС. Надо только уведомить местные власти о возвращении.

Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает австрийское издание OE24.

Правила будут продлены до марта 2024 года. Решение по этому поводу примет Еврокомиссия, а отдельное решение стран-членов ЕС в этом случае не нужно.

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Йоханссон отметила, что сегодняшние нападения на украинские города показали важность солидарности с Украиной.

Она также обратилась к тем украинцам, которые хотели бы сейчас вернуться в Украину. Она напомнила, что для этого им не нужно отказываться от статуса временной защиты в ЕС. Нужно просто уведомить местные власти о своем возвращении. Если позже снова придется выезжать из Украины, им всегда будут рады в ЕС, сказала еврокомиссар.

По словам Йоханссон, около 4,2 млн украинцев в ЕС сейчас находятся под временной защитой.

Украинские беженцы в Европе

Вскоре после начала российской войны против Украины страны в ЕС запустили директиву для приема беженцев. Изначально правила действуют в течение одного года, но могут быть продлены еще на два года.

Тем, кто ищет защиты в ЕС, не нужно проходить длительную процедуру предоставления убежища. Кроме того, украинцы имеют прямые права на социальные выплаты, образование, жилье и разрешение на работу.

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