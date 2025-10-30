Демченко отметил, что мужчин 18-22 лет, которые пересекают границу - небольшое количество от общего пассажиропотока.

Выезд молодых мужчин из Украины действительно фиксируется, но по сравнению с общим пассажиропотоком, это небольшое количество. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя информацию издания The Telegraph, которое со ссылкой на данные польской пограничной службы написало, что за два месяца из Украины выехали уже почти 100 тысяч мужчин в возрасте 18-22 лет.

В эфире Ранок.LIVE Демченко отметил, что пограничники фиксируют как выезд этой категории граждан из Украины, так и возвращение.

"Но если сравнить с общим пассажиропотоком, то это небольшое количество людей", - подчеркнул он, добавив при этом, что ГПСУ не ведет учета по возрастным категориям.

Видео дня

Он также отметил, что общий пассажиропоток в сентябре существенно упал - на миллион пересечений меньше, чем в августе, а в октябре этот показатель был еще ниже. Демченко отметил, что не может подтвердить или опровергнуть статистику The Telegraph или польской пограничной службы, однако вновь подчеркнул, что мужчин 18-22 лет, которые пересекают границу - небольшое количество от общего пассажиропотока.

"Основную долю тех, кто пересекает границу, составляют женщины, дети и пожилые люди", - добавил он.

Выезд украинцев за границу

Политики в Германии и Польше - странах, где проживает наибольшее количество украинских беженцев в Европейском Союзе, - начали выражать недовольство из-за роста количества молодых украинских ребят, которые прибывают в последние недели после того, как Украина смягчила правила выезда.

По данным польских СМИ, после смягчения украинских правил выезда летом приток молодых украинцев резко вырос. Только в Польшу с января по конец августа 2025 года въехали около 45 300 мужчин в возрасте 18-22 лет. После изменения правил - уже 98 500 за два месяца, то есть примерно 1 600 в день.

Многие из них двинулись дальше на запад: в Германию, куда, по данным немецкого МВД, еженедельно прибывает до 1 800 мужчин этого возраста.

Вас также могут заинтересовать новости: