Как отметили в заявлении, такая ситуация вызывает серьезное беспокойство.

В Сухопутных войсках ВСУ отреагировали на информацию, которая распространяется в соцсетях, о якобы фактах вымогательства денег с военнообязанных в одном из ТЦК и СП.

"Описанная ситуация вызывает серьезное беспокойство, и мы призываем автора сообщения предоставить подробную информацию (дата, место, лица, причастные к инциденту) через официальные каналы обратной связи или горячие линии Сухопутных войск. Это позволит оперативно проверить факты и принять необходимые меры. Без официального обращения и подтвержденных доказательств такие обвинения остаются субъективными и не могут быть основанием для расследования", - отметили в официальном заявлении СВ ВСУ.

В сообщении добавили, что командование Сухопутных войск ВСУ проводит системную и последовательную борьбу с коррупцией, чтобы искоренить это явление и обеспечить прозрачность в процессе мобилизации.

Видео дня

Для того, чтобы бороться со взяточничеством, командование СВ ВСУ:

усиливает контроль и аудит, проводя регулярные внутренние проверки ТЦК и СП;

внедряет цифровые инструменты, в частности такие системы, как "Оберіг", которые предоставляют прозрачный учет военнообязанных и минимизируют человеческий фактор;

обучает персонал, проводит тренинги по этике и антикоррупционному поведению для военнослужащих ТЦК;

развивает рекрутинг;

запускает горячие линии для оперативного реагирования на жалобы.

"Командование Сухопутных войск тесно сотрудничает с правоохранительными органами, в частности с Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований (ГБР) и Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Все сообщения о возможных фактах взяточничества или злоупотреблений немедленно передаются в соответствующие структуры для тщательного расследования. В случае подтверждения таких фактов виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - заверили в заявлении.

В СВ ВСУ добавили, что причастные к коррупции военные или работники ТЦК немедленно увольняются, а информация о выявленных фактах коррупционных действий публикуется, чтобы восстановить доверие общества.

Что известно о скандале со взятками в ТЦК

Напомним, 7 сентября командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ под ником "Ротан Крымский" написал на своей странице в Facebook сообщение, в котором уверял, что в ТЦК требовали от него взятки, чтобы отправить его знакомого именно в его бригаду.

"Он набрал меня и спросил, могу ли я его забрать к себе в подразделение. Мы быстренько сделали ему вношение - не получилось. Я начал искать другие варианты ... На выходе мне назвали цифру в 8000$ - это, чтобы я забрал его к себе в подразделение служить - не домой, а забрать и через рекрутинговый центр нашей бригады мобилизовать. Пойти домой - 30к $!!! Это просто, чтобы за него на этот день забыли, никаких гарантий, что завтра его снова не поймают", - рассказал военный.

Также командир возмущенно добавил:

"Конечно, за 8000$ мобилизовать мне немного не хватает деньжат, видимо надо начинать воровать соляру и откладывать на такие добрые дела!".

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее народный депутка Украины Анна Скороход назвала настоящую проблему мобилизации. Она считает, что бодикамеры в ТЦК, которые ввели недавно, не остановят бусификацию, ведь проблема заключается в мотивации.

"Надо изменить определенные вещи, чтобы изменилась мотивация. Начать надо с того, что у нас покупается бронь, у нас куча народа имеет отсрочки непонятно чего. У нас правоохранители имеют отсрочки. У нас куча людей понакупали себе инвалидности. У нас есть бедные и богатые. Богатые у нас не воюют. А бедные - поезжайте в село, посмотрите, кого бусифицируют. Это все очень просто", - отметила Скороход.

Также сообщалось, что в Запорожье мобилизовали отца-одиночку, а детей оставили на дороге. По словам адвоката, в таком случае представители ТЦК и СП или правоохранительные органы в первую очередь должны были позаботиться о судьбе детей, а потом уже дальше выполнять свои обязанности. В то же время в Запорожском областном ТЦК и СП отреагировали на такую информацию и рассказали свою версию.

Вас также могут заинтересовать новости: