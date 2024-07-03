Только 19% украинцев верят, что НАТО может вступить в войну с Россией, узнали социологи.

Продолжается война в Украине, и большинство украинцев считают маловероятным, что Россия пойдет с войной еще в какую-то страну Европы после нашей страны.

Таковы данные опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям (ECFR). Только 39% украинцев считают, что Россия может напасть на другую европейскую страну в ближайшие два года, тогда как 48% считают это маловероятным.

Поэтому, вероятно, меньше людей в Украине, чем почти везде (только 19%), верят, что НАТО может вступить в войну с Россией. Для сравнения: 44% опрошенных в Нидерландах верят, что НАТО может это сделать, 37% - в Португалии и 34% - в Швейцарии. Таким образом украинцы считают, что война диктатора Владимира Путина направлена сугубо против Украины.

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Кроме того, украинцы не рассчитывают на падение режима Путина в ближайшие два года. 57% украинцев считают, что серьезные политические изменения вряд ли произойдут в России в течение следующих двух лет. Только 32% полагают, что это может произойти.

Украинцы считают, что смогут выиграть войну, если получат больше оружия и боеприпасов. Отмечают, что это является единственным значимым способом улучшить свои шансы на победу.

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Как сообщал УНИАН, НАТО определило несколько "красных линий", в случае пересечения которых Россией силы Альянса вмешаются в противостояние. По данным источников издания la Repubblica, в войну готовы вмешаться 100 тысяч НАТОвцев, если российский диктатор Владимир Путин "привлечет другие страны". Сказано, что это впервые с начала войны.

НАТО очень конфиденциальным способом и без официальных коммуникаций установило по крайней мере две "красные линии", по которым возможно прямое вмешательство в конфликт в Украине. Сейчас оперативных планов нет, которые предусматривают отправку людей на украинскую территорию.

Справка УНИАН. ECFR провел опрос 19 566 человек в 15 странах в первой половине мая 2024 года - периода до выборов в Европейский парламент.

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