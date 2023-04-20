В то же время общий коэффициент рождаемости самый низкий за последние годы.

По данным ООН, в Украине по состоянию на 2023 год проживает 36,7 миллиона человек. Как говорится в отчете Фонда народонаселения ООН, среди них:

64,6% людей в возрасте от 15 до 64 лет;

20,2% людей старше 65 лет; Видео дня

15,2% граждан в возрасте до 14 лет.

В организации добавили, что в среднем женщина в Украине живет на 10 лет дольше мужчины - 78 лет и 68 лет, соответственно.

В отчете указывается, что общий коэффициент рождаемости, то есть среднее количество детей, которое имеет женщина в репродуктивном возрасте, в Украине считают одним из самых маленьких за последние годы - 2,19.

Перепись населения Украины

Как ранее сообщал УНИАН, в июле 2022 года Верховная Рада приняла Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности (№5108). Согласно принятому документу, в Украине перепись населения будут проводить раз в 10 лет.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, европейские страны приняли у себя более восьми миллионов украинских беженцев. При этом лишь треть украинских беженцев в ЕС хотят вернуться домой.

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