В городе объявили три дня траура.

Количество пострадавших в результате российской атаки по городу Кривой Рог Днепропетровской области увеличилось до 72 человек, из них 11 - дети. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"В больницах сейчас находится 46 раненых, из них 5 детей (двое детей в Днепре) и 23 женщины. 19 человек находятся в тяжелом состоянии, из них - четверо детей. Одной девочке всего 3 года. А старшей пациентке - 81 год. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь каждого", - написал Вилкул.

Также он добавил, что 7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура по погибшим в результате российской атаки.

Видео дня

"Дети, семьи, пожилые люди... Удары баллистикой и "шахедами" по жилым кварталам и детским площадкам... Это ни что иное, как массовое убийство мирного населения. Мы всегда будем помнить каждого погибшего. Это наша общая трагедия и боль... Соболезнования родным и близким каждого... А оккупанты - горите в аду, нелюди! Не простим никогда", - добавил Вилкул.

Удар по Кривому Рогу: что надо знать

Напомним, 4 апреля оккупанты нанесли удар баллистикой по жилой застройке в Кривом Роге. В минобороны России цинично отреагировали на этот удар, заявив, что "высокоточной" атакой было якобы поражено место проведения "военного совещания".

По данным журналистов, в криворожском ресторане, который был целью ракетного удара России, проходил форум представителей местной бьюти-индустрии, а также день рождения.

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