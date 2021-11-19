С 22 ноября многие школы откроют свои двери после длительного дистанционного обучения. Однако далеко не все ученики рвутся после очередного локдауна за парты. Почему так - читайте дальше.

Уже с понедельника, 22 ноября, ученики Киева, а также Ивано-Франковска вернутся за парты после длительного дистанционного обучения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Однако далеко не все ученики рвутся после очередного локдауна в школу. Есть и те, кто стремится и дальше учиться дома.

В комментарии "Освіторія Медіа" психолог Елена Шамрай дала несколько советов, как детям безболезненно вернуться на учебу в классы.

Как утверждает эксперт, есть дети, для которых офлайн-обучение - это скучная дорога по морозу и в полумраке в школу и обратно вместо каких-то приятных занятий. Это упущенное время, раздражение из-за ответов других учеников. Что делать? Родителям важно знать, какие причины приводят к такому. Это тот случай, когда точное определение проблемы - уже большая часть ее решения, отмечает психолог.

Компьютерная зависимость

Умение ориентироваться в гаджетах нужно современному ребенку. Но, случается, мальчик или девочка мечтают, чтобы вся жизнь перешла в виртуальную действительность. Отрываться от планшета, смартфона или ноутбука вообще не хочется. Реальность кажется скучной, раздражающей. Обычно это бывает с детьми, которым разрешают бесконтрольно играть в компьютерные игры или зависать в соцсетях, говорит психолог.

"Дистанционка воспринимается тоже почти как очередная игра. В этом нет ничего плохого, особенно если ребенок еще в начальной школе. Но хорошо было бы, чтобы и общение, прогулки, спорт, школьную жизнь тоже интересовали. К слову, именно на карантине некоторые семьи не следят за тем, сколько времени ребенок проводит с гаджетом. Если проблема в двухнедельном срыве, тогда просто исправляйте ситуацию. Придется потратить на ребенка значительно больше времени, чем обычно. Предложите отдых на свежем воздухе, пройдите совместную мастерскую, займитесь хобби вместе с ребенком или найдите какие-то другие радости в Реале. Гаджеты временно ограничьте, но какая-то развивающая онлайн-игра или виртуальная экскурсия (тоже вместе) необходимы, чтобы переход не был резким", - советует эксперт.

Тем не менее будьте внимательны, если же речь идет о сложившейся компьютерной зависимости, когда ребенок и до локдауна не мог даже пол часа провести без гаджета, а исчезновение интернета доводило его до исступления, Шамрай советует обратиться к психотерапевту.

Не подходит режим

Иногда причина очень проста, но весома: возвращение в школу ассоциируется с ранними подъемами, а ребенок по биологическим часам "сова". Возможно, до учебного заведения приходится добираться более часа.

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"Если нет возможности это изменить (иногда лучше перевести в школу ближе или ту, где занятия начинаются позже), то стоит хотя бы проследить, чтобы школьник высыпался. Иногда в 1-2-м классе стоит даже ввести дневной сон, хотя ребенок уже давно в этом не нуждался. Но если обычно она поздно вставала, может не хватать общего отдыха. Даже если в постель вечером она идет вовремя, "совы" могут еще час, а то и больше, не спать", - говорит Шамрай.

Страх низких оценок

Типичная причина в начальной школе. Большинство маленьких учеников, пока еще не ставят оценок, уверены, что будут отличниками. Первый негативный опыт, конечно, разочаровывает. Особенно если учитель ведет себя "по старинке", непрофессионально: упрекает неудачами, стыдит при других. Но это стресс, с которым ребенок справится.

"Настоящий страх, вплоть до нежелания ходить в школу, развивается только если за так называемые плохие оценки ругают или наказывают дома. Особенно тяжело, если родители не занимаются с ребенком, он не может получить пособие, если чего-то не понимает. Или же папа, или мама сидят до часу ночи над домашними заданиями в 3-4-х классах, при этом так нервничают и критикуют, что и эти занятия вызывают опасения. Снизьте требования к ребенку, ориентируйте ее на компетенции, а не оценки, помогите разобраться с пробелами в знаниях — и маленький школьник с удовольствием будет бежать в школу", - советует психолог.

Конфликт с одноклассником или учителем

Типичная причина для подростков. Ссора с кем-то, даже со вчерашним другом, может сделать тягостным пребывание в коллективе. С учителем школьник тоже может не сойтись характером. Конечно, в идеале педагог не даст этому повлиять на обучение, но в жизни не всегда все бывает правильно. Особая разновидность - неразделенная любовь или проблемное общение парня с девушкой или наоборот, которые раньше звали себя парой, особенно относились друг к другу. Для одной из сторон может вообще ничего не происходить, жизнь продолжается, а для второй даже видеть этого человека в классе невыносимо.

"Попытайтесь узнать, что происходит. Если существует доверие в семье, то после деликатных вопросов рано или поздно подросток расскажет об этом. Возможно, найдется способ разрешить конфликт или смириться с равнодушием "краша", как сейчас говорят тинейджеры. Советы (но не поучения) родителей могут пригодиться. Иногда не обойтись без психолога", - утверждает Шамрай.

Буллинг

Худший случай, если в классе буллинг. И не только жертва издевательств, а иногда и свидетель, которого не трогают, но который не знает, что делать, не хочет идти на занятия. Потому что видеть, как на твоих глазах кого — то обижают, и чувствовать себя бессильным - тоже тяжелое переживание. Такой ребенок на вопрос родителей, не поссорилась ли с кем, случайно, честно отвечает, что нет. Так что прямых вопросов будет недостаточно.

"Понять ситуацию можно, если терпеливо и доброжелательно расспросить, как общаются дети на перемене, кого в классе боятся (нет таких), с кем хотят и с кем не хотят играть и почему, как шутят друг над другом, на что другие дети обижаются. Если речь идет о буллинге, родители должны обращаться к педагогам. Сейчас есть закон О предотвращении буллинга и целый алгоритм, как действовать. Иногда придется решать вопросы даже не на уровне школы", - отмечает психолог.

Трудности в коммуникации

В каждом классе есть свои звезды, с которыми все хотят дружить, и одиночки, с которым мало кто общается. Если так произошло из — за того, что ребенок-интроверт, устает от общения, любит уединение, тогда все хорошо. Но если проблема в неумении общаться, это может быть ежедневным стрессом. Мальчик или девочка думают, почему же выбирают для игры и разговоров других, что со мной не так. Постепенно развиваются комплексы.

"Если ребенок не является жертвой булінгу, тогда обычно дело в низкой эмпатии, неумении правильно трактовать невербальные сигналы, различать чужие чувства. Все это поправимо: коммуникативную компетентность можно развить, надо только родителям уделить этому время и внимание. Есть немало способов развить эмоциональный интеллект. Еще из коллектива, случается, выпадают чересчур застенчивые, тревожные дети. Надо найти причину такого поведения и помочь расслабиться. Дать этому совет может психотерапевт", - говорит Шамрай.

Перегрузка

Тут может быть причина даже не в школе. Даже если уроки дистанционно проходили в полном объеме, то кружков и дополнительных занятий точно не было. У малышей оставалось время на игры, у подростков - на хобби. Случается, именно необходимость ходить в бассейн каждый понедельник, на английский каждый вторник, на тренировку каждую среду, к репетитору каждый четверг лишает этого. Так что если ребенок перегружен, локдаун был для него этаким оазисом в пустыне. И если даже двух недель не хватает на передышку, количество секций и кружков стоит срочно уменьшить, отмечает эксперт.

Недостаток внимания

Это проблема 6-10-летних детей. Когда ребенок был дома, родители постоянно обращали на него внимание. И на дистанционных занятиях сидели, и совместно делами занимались, и по просьбе порой развлекали. Возврат к обычнее жизни может означать, что сын или дочь чувствуют себя немного одинокими, поэтому и хотят продолжения локдауну.

"Пообещайте, что хотя бы один выходной будет посвящен ребенку (и, конечно, сдержите слово), - и проблема исчезнет", - советует Шамрай.

Самостоятельность

Иногда старшеклассники, а может и самостоятельные ответственные дети из 5-9-х классов во время дистанционных занятий осознают, что дома могут учиться быстрее, интереснее, удобнее, чем в привычном классно-урочном режиме. Не надо считать минуты до конца урока, отвлекаться на то, что безобразничают одноклассники, проходить материал в том темпе, как надо другим и учителю.

"Есть дети, которые действительно осознали преимущества дистанционного обучения и способны самостоятельно себя контролировать, не снижать учебные успехи. Тогда это не проблема, а возможность. Семья должна серьезно обсудить переход ребенка на дистанционное обучение. Сейчас для этого достаточно только заявления", - говорит психолог.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что второй год школьного карантина сделал украинских учителей еще более изобретательными, а родителей заставил приобрести полные наборы учебного оборудования. Оказалось, дистанционным можно сделать буквально что угодно - подробнее читайте на УНИАН.

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Автор: Виктория Гордиенко