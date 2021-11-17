Для учеников всех классов.

В Киеве с понедельника возобновляется очное обучение в школах.

Об этом информирует Telegram-канал Киевской городской госадминистрации.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учеников всех классов", - сказано в сообщении.

Читайте такжеМинобразования просит местные власти возобновить образовательный процесс в привычном формате

Как сообщал УНИАН, 12 ноября киевские власти приняли непопулярное решение о закрытии учебных заведений, чтобы защитить жизнь детей. Он отметил, что восстановление очного обучения детей возможно только после уменьшения количества больных.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Инна Андалицкая