Некоторые школы города уже заработают с четверга.

В школах Ивано-Франковска с 22 ноября для учеников 5-11 классов восстановят очное обучение.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, сегодня на оперативном совещании он дал поручение с понедельника возобновить полноценный образовательный процесс в школах города.

"Уже почти все работники вакцинированы (а вакцинированные – отстранены). И чтобы при этом условии, где 100% вакцинированных, 5-11 классы вышли на обучение. Ведь детям уже давно пора учиться в очном формате... Пора за парты", - написал Марцинкив.

Мэр добавил, что некоторые школы города заработают уже с четверга.

Читайте такжеВо Львовской области 22 ноября ученики старших классов и студенты вернутся к очному обучению

Мэр добавил, что некоторые школы города уже заработают с четверга.

Как сообщал УНИАН, с 30 октября на Ивано-Франковщине ввели "красный" уровень эпидемической опасности.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 16 тыс. 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 1 тыс. 168 детей и 327 медработников. Также за минувшие сутки 2 тыс. 264 человека госпитализированы, зафиксировано 838 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине заболели на COVID-19 3 млн 244 тыс. 749 человек, выздоровели – 2 млн 664 тыс. 373, умерли – 77 тыс. 985. Медики провели 15 млн 292 тыс. 648 ПЦР-тестов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Светлана Макринская