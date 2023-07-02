Украинский защитник хотел выпить кофе.

Громкий скандал разгорелся в ресторане "Барбарис" в Кременчуге Полтавской области. Украинского военного не пускали в заведение из-за формы.

Отмечается, что защитник Украины хотел выпить кофе, но его даже не пустили в ресторан из-за одежды, объяснив это внутренними правилами.

"То, что вы военные, это очень хорошо. Но в наше заведение в военной форме заходить нельзя", – заявила представительница заведения.

После длительной перепалки военного все же пустили в ресторан, но при этом пригрозили, что за ним будут следить. В свою очередь украинский защитник напомнил, что военнослужащим продавать алкоголь нельзя.

"Меня пустили, но сам факт, почему так вообще происходит? Это очень неприятно", – подытожил боец.

Скандалы с военным в Запорожье - последние новости

В Запорожье украинского защитника не впустили в заведение, потому что он был в форме. При этом администрация нелепо объяснила свое решение наличием детей и их родителями.

В свою очередь боец предложил таким посетителям сидеть дома, если их пугает военная форма в стране, где идет война.

Спустя сутки администрация заведения в соцсети пыталась опровергнуть конфликт. Немного позже появился еще один пост. Администрация извинилась перед военным и объявила, что в течение месяца бесплатно будет обслуживать и угощать детей военных.

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