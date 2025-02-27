В ведомстве отметили, что работающие пенсионеры продолжают платить взносы

Работающие пенсионеры могут рассчитывать на перерасчет пенсионных выплат. Пенсии увеличат с учетом приобретенного стажа с 1 апреля.

"У нас каждый год с 1 апреля проводится автоматический перерасчет пенсий работающих пенсионеров", - рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

Она отметила, что будут пересмотрены пенсионные права, которые и стали основанием для пенсии.

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"Если проще, человек вышел на пенсию, но продолжает работать, и в течение следующего года от одной индексации до другой индексации или с апреля до апреля он нарабатывает, он платит взносы со своей заработной платы, соответственно у него увеличиваются, накапливаются дополнительные пенсионные права", - объяснила Марчак.

Индексация пенсий в Украине - последние новости

4 февраля президент Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий украинцев с весны. Позже стало известно, что с 1 марта пенсионные выплаты должны увеличить на 10% от текущего размера.

19 февраля Пенсионный фонд утвердил главный показатель для пересмотра пенсий - среднюю заработную плату за 2024 год. Этот показатель определен на уровне 17,486,60 гривны, что на 22,2% больше, чем в 2023 году.

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