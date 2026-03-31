Отчет БЭБ за 2025 год: новое руководство похвасталось кейсами прежней команды

Бюро экономической безопасности обнародовало отчет о результатах работы за 2025 год, который проанализировало издание ThePublic. Журналисты отмечают, что документ больше напоминает коммуникационную стратегию, чем инструмент реальной отчетности. Почти треть отчета посвящена миссии, видению и трансформациям. Остальная часть - громкие кейсы БЭБ, которые были реализованы еще в начале 2025 года - до старта "перезагрузки" Бюро.

Отдельный блок посвящен выявленным аналитиками БЭБ рискам. Речь идет о невероятной сумме - более 100 млрд грн. Однако эти показатели не означают автоматического открытия уголовных дел и не конвертируются в реальные возвраты средств в бюджет. За год по делам БЭБ государству возмещено лишь 3,8 млрд грн.

Фактически, Бюро использует термин "риски" для создания иллюзии масштабного влияния на экономику, хотя реальные суммы возмещения значительно меньше.

"Значительная часть "историй успеха", представленных новой командой БЭБ, оказалась наработками Бюро до смены директора и начала "перезагрузки". Однако результаты, достигнутые старой управленческой командой, представляются новым руководителем Бюро и его заместителями как собственные достижения. Зато конкретные примеры эффективности перезагруженного Бюро практически отсутствуют", - отмечают в издании.

Часть отчета посвящена не показателям эффективности, а декларациям и "техническим" достижениям. Например, Бюро хвастается внедрением IP-телефонии, установкой систем климат-контроля, использованием ИИ, количеством упоминаний БЭБ в СМИ и интервью, которых директор Цивинский дал 44 (!) раза.

"Для учреждения, которое должно бороться с экономическими преступлениями, это выглядит как подмена содержания формой", - пишет ThePublic.

В издании также отмечают, что некоторые данные о достижениях Бюро вообще рассчитывались по непонятной методике. Речь идет, в частности, об увеличении выручки участников рынка, переходе бизнеса на прозрачную модель и легализации трудовых отношений. Как на это непосредственно повлияло БЭБ, не сообщается.

В то же время показательным является соотношение возбужденных и направленных в суд дел: 6 896 уголовных производств против 904. То есть эффективность расследования составляет лишь 13%, а большинство дел против бизнеса затягиваются, частично блокируя работу предпринимателей.

"Более трети отчета занимают стратегия, миссия, видение, общие фразы и фото Александра Цивинского и его заместителей. Одним из главных достижений в документе называют назначение нового директора, а к прогрессу в реализации реформ относят принятие закона о перезагрузке Бюро, которое состоялось еще в 2024 году, или объявление первых конкурсов в 2026 году", - пишет издание, добавляя, что, несмотря на отсутствие четких данных о реальных достижениях новой команды, БЭБ продолжает акцентировать внимание на собственных потребностях. В отчете традиционно говорится о неконкурентоспособных зарплатах, несовершенном законодательстве и необходимости специального статуса.

Ранее издание Forbes опросило представителей крупного бизнеса, народных депутатов и профильные ассоциации. В целом они разочарованы результатами работы нового директора БЭБ Александра Цивинского из-за отсутствия сдвигов в детенизации экономики.

