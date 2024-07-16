Но в Раде сомневаются, что ТЦК действительно готовы к этому.

ТЦК "уже завтра" начнут выписывать штрафы военнообязанным, которые не обновили свои учетные данные. Об этом заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"С завтрашнего дня штрафы за административные нарушения уже будут выписываться – от 17 до 25,5 тысяч гривен. Также будут присылаться повестки "Укрпочтой". Причем для того, чтобы она считалась полученной, не нужно ставить подпись. Об увеличении блокпостов и т.д. – такой информации у нас пока нет", – сказал Лазуткин.

В то же время народный депутат Александр Федиенко утверждает, что штрафы за необновление данных начнут появляться только в сентябре.

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"Первые штрафы я прогнозирую на сентябрь, не раньше. Потому что с теми руководителями ТЦК, с которыми я общался… не все до сих пор до конца разобрались непосредственно с процедурой штрафов", – заявил он в комментарии телеканалу "Новини.LIVE".

В Украине закончился срок для обновления данных военнообязанных

Как писал УНИАН, 16 июля закончился отведенный законом 60-дневный срок на обновление учетных данных военнообязанными гражданами. В теории тем, кто данные не обновил, грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. Однако, по словам адвоката Олега Мицика, если военнообязанный обновит свои данные после 16 июля, то у ТЦК не будет обязанности привлекать его к административной ответственности.

Также юрист отмечает, что ТЦК может выписать только один штраф за необновление учетных данных, поскольку это законченное во времени административное нарушение. Иная ситуация с отказом от прохождения военно-врачебной комиссии. Там штрафов может быть много.

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