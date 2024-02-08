Баталии по новому названию проспекта продолжались больше года.

В Киеве переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил Украины. Вопрос голосовался без обсуждения.

Решение поддержали сегодня, 8 февраля, на заседании Киевсовета 88 депутатов из 92 присутствующих.

В то же время депутаты не поддержали переименование улицы Воздухофлотской в Соломенском районе в улицу Воздушнофлотскую. Соответствующий проект набрал всего 58 голосов при минимально необходимых 61.

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Справка УНИАН. Воздухофлотский проспект - проспект в Шевченковском и Соломенском районах города Киева, местности Чоколовка, Соломенка, Кадетский гай. Простирается от улицы Вячеслава Черновола до аэропорта "Киев".

История с переименованием

История с переименованием Воздухофлотского проспекта продолжалась более года. Переименование большой столичной дороги, длиной около 6 км, было поднято в рамках дерусификации и декоммунизации. Однако, как информировала депутат Киевсовета Ксения Семенова, согласно экспертному мнению украинского Института национальной памяти, Воздухофлотский проспект не подлежит декоммунизации, потому что в этом названии нет пропагандистского нарратива. Но эксперты предложили уточнить название в соответствии с современным украинским правописанием - "Воздушнофлотский".

В июне прошлого года проект решения об уточнении названия проспекта был вынесен на голосование, но вариант "Воздушнофлотский" не набрал необходимого количества голосов депутатского корпуса, хотя большинство киевлян хотели именно его.

5 октября в Киевсовет звенулось командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с просьбой о переименовании проспекта Воздухофлотского на проспект Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Командующий воздушным командованием "Центр" Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, который пришел на заседание Киевсовета, отметил: "Я бы хотел обратиться к вам, к каждому из вас. От командующего Воздушными Силами генерал-лейтенанта Олещука Николая Николаевича, Героя Украины. От нашего коллектива, от бойцов, которые сейчас выполняют задачи на Востоке, на юге, которые каждую ночь работают на защите неба, на всех территориях Украины, и в том числе на Киевщине. Обратиться относительно положительного решения вопроса о переименовании проспекта Воздухофлотского на проспект Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Это будет почет тем, кто погиб. Это будет чествование памяти наших героев. И каждый военнослужащий воздушных сил будет знать, что частичка его работы оценена."

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