Обязательство импортировать 80% электроэнергии, которое ввел Кабмин для бизнеса, приведет к росту себестоимости производства в украинской промышленности, и наша продукция окончательно потеряет конкурентоспособность на мировых рынках. Эта проблема, вкупе с дефицитом персонала и логистическими затратами, может полностью добить украинскую металлургию. Об этом заявил председатель Комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЕВА, директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Наши предприятия уже получили 40-60% роста стоимости электроэнергии за последний год. Они очень тяжело с этим работали. А сейчас будет цена будет еще больше, потому что это будут европейские импортные цены. И, как я понимаю, мы будем их покупать на коротком рынке, то есть, по самой высокой цене. Поэтому, с моей точки зрения, это принципиально повлияет на конкурентоспособность украинской продукции. Она станет дороже - как внутри страны, так и снаружи. И мы потеряем конкурентоспособность своего экспорта и увидим еще больше импорта из Китая и Турции на нашем рынке", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что логистические расходы украинских предприятий также выросли в 5 раз, к тому же сейчас большой проблемой является дефицит рабочих рук из-за мобилизации и миграции.

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"Фактически при таком, даже при меньшем подорожании электроэнергии в 2022 году осенью закрывались европейские предприятия. А это означает, что наши предприятия снова будут работать в минус, как они работали в начале войны и осенью-зимой 2022 года", - говорит Зинченко.

По его словам, сейчас цены на металлургическую продукцию на мировом рынке идут вниз - в то время как логистические расходы продолжают расти, стоимость электроэнергии также растет, а мобилизация не дает возможности закрыть вакансии

"Если сейчас добавится еще и импорт электроэнергии - ну, в этом случае мы становимся перед вопросом закрытия предприятий, например ферросплавная отрасль в Украине не работает из-за высоких цен с осени 2023 года. Эти два вопроса, а именно стоимость электроэнергии и нехватка персонала, - это то, что может окончательно добить летом украинскую металлургию", - резюмировал Зинченко.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, которые предусматривают, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго, со своей стороны, гарантирует промышленности еще 20%.

В свою очередь в Федерации работодателей Украины заявили, что такие нормы импорта серьезно повредят энергоемким отраслям промышленности и приведут к остановке крупных производств. В таком случае последствиями для экономики станут сокращение налоговых и валютных поступлений и снижение ВВП, что в свою очередь приведет снижение обороноспособности нашего государства, и рост безработицы.