Вопрос пересечения государственной границы некоторыми мужчинами должен быть отдельно урегулирован, отметили в Госпогранслужбе.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что военнообязанные мужчины с видом на жительство в других странах не могут пересечь границу для выезда из Украины.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона. "Раньше мы действительно пропускали лиц, которые имели отметки в своих паспортных документах о выбытии на постоянное место жительства, на взятие на постоянный консульский учет за пределами Украины", - сказал он.

По его словам, в законе "О воинской обязанности и военной службе" определено, что такие граждане Украины исключены из перечня лиц, подлежащих снятию с воинского учета, и взамен соответствующим постановлением правительства их обязывают стать на воинский учет.

Видео дня

"Именно поэтому, пока не будет этот вопрос отдельно урегулирован в правилах пересечения границы этой категории граждан, мы их не будем выпускать за пределы границы", - пояснил Демченко.

В центре внимания мобилизация 2024 - новости, которые стоит знать

Ранее в Черновицком пограничном отряде сообщили, что нарушителей границы, задержанных при попытке бежать из страны, теперь сразу будут отправлять в ТЦК.

По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, военнообязанным украинцам за рубежом, которые обновили свои учетные данные в "Резерв+" и имеют статус "в розыске", надо вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК.

Вас также могут заинтересовать новости: