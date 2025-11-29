На Лычакове, где почти не осталось мест, семьи погибших делятся своим видением мира и границ уступок.

На Лычаковском кладбище во Львове, которое быстро заполняется могилами украинских военных, звучат противоречивые голоса о будущем войны и возможных условиях мира.

Как пишет Reuters, пока администрация США продвигает новый план урегулирования, который может потребовать болезненных территориальных уступок, семьи погибших на передовой взвешивают собственный взгляд на то, каким должно быть завершение войны.

50-летняя Оля Качмарик, потерявшая своего сына Александра, говорит, что готова поддержать план, который остановит кровопролитие - даже если это означает потерю части территории.

"Чем больше они (россияне) будут идти этим путем, тем больше они хотят", - говорит она, стоя у могилы сына во Львове, тогда как российские войска продвигаются на сотни километров на востоке.

Александр - один из более тысячи украинских военных, похороненных в новой военной секции Лычаковского кладбища. По словам местных властей, свободных мест почти не осталось, и рядом уже готовят новый участок для захоронений.

Церемонии продолжаются ежедневно

Среди сине-желтых флагов и зимнего ветра семьи прощаются с новыми погибшими. Очередная похоронная церемония как раз заканчивалась, когда официальные лица осматривали территорию для будущих могил - гул экскаваторов свидетельствовал: пространства становится все меньше.

Оксана Рымарук, чей муж погиб в июне, говорит, что поддерживает переговоры ради будущего детей.

"Пусть они сделают все необходимое, чтобы наши дети могли бегать по свободной земле - и свободно посещать могилы своих отцов и матерей", - говорит 25-летняя женщина, держа своего полуторагодовалого ребенка.

Масштабы потерь на Лычакове она называет "действительно впечатляющими".

Большинство украинцев все еще против уступок

Несмотря на давление на Киев согласиться на компромисс, в частности новый план, который продвигает администрация Трампа, украинское общество остается настроенным жестко: опрос КМИС показал, что незначительное большинство граждан выступает против отказа от территорий.

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что страна переживает "самый сложный момент" с начала войны, но он "не предаст интересы Украины, подписав плохую сделку".

"За что погиб мой сын?"

68-летняя Антонина Рышко, которая держит в руках фотографию своего погибшего 41-летнего сына Марьяна, говорит категорично.

"Украина ни за что не должна отдавать больше земель. За что погиб мой сын?", - говорит она.

Она резко отвергает мирное соглашение, предложенное сейчас:

"Пусть они его перепишут".

Мирное соглашение - главные новости

Как сообщал УНИАН, резидент США Дональд Трамп отступил от своего срока заключения соглашения в Украине ко Дню благодарения, хотя и хочет, чтобы его воспринимали как миротворца.

Как пишет CNN, Зеленский стоит перед ужасным выбором между плохим соглашением и отсутствием соглашения.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на любые гарантии безопасности для Украины. В то же время, Белый дом заявил, что в мирном соглашении все равно будут указаны гарантии безопасности. Также Трамп якобы решил, что не будет приглашать Зеленского в Белый дом до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

