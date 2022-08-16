Однако МОН оставило в программе произведения уроженцев Украины - в частности, Гоголя и Булгакова.

Министерство образования и науки Украины обновило учебную программу средней школы по изучению зарубежной литературы. Оттуда изъяли произведения российских и беларуских авторов, кроме уроженцев Украины.

Как сообщила пресс-служба министерства такое обновление является ответом на вызовы, которые возникли в связи с полномасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

"Из содержания программ изъяты произведения российских и беларуских авторов. Зато добавлены произведения зарубежных писателей в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся", – говорится в сообщении МОН.

Отныне в Украине вместо российских, будут изучать творчество таких писателей, как Жан де Лафонтен, О. Генри, Анна Гавальда, У. Старк, Джон Бойн, Э. Шмитт, Йозеф Рот, А. Гранах и др.

Также в программу включены шедевры мировой лирики (Пьер Ронсар "До того, как любовь в мир пришла...", Р. Бернс "Моя любовь...", И. В. Гете "К моим песням...", Г. Гейне "Когда наступил чудесный май...", Адам Мицкевич "Неуверенность").

Вместе с тем по решению МОН, будут изучать произведения писателей, писавших на русском языке, но жизнь и творчество которых были тесно связаны с Украиной. В частности, — Н. Гоголь, В. Короленко (по выбору учителя), произведение М. Булгакова "Собачье сердце" (произведение изучается по выбору учеников и учителя).

В списке произведений для дополнительного чтения (для уроков внеклассного чтения и уроков резервного времени) оставлено для выбора учителем произведения Ильфа и Петрова ("12 стульев") и А. Кузнецова ("Бабий Яр").

Также признано целесообразным оставить изучение произведений крымскотатарского писателя Т. Халилова.

Как сообщал УНИАН, 19 июня парламент принял закон о внесении изменений в некоторые законы по установлению ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины (№7459).

Этим законом, в частности, запрещается выпуск, ввоз, распространение в Украине книг, содержащих произведения авторов - граждан России. В то же время этот запрет не будет распространяться на книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года.

Ранее народный депутат от "Слуги народа", член парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина заявила, что в Украине не будут ограничивать издание сочинений русских классиков, написанных на языке оригинала.

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