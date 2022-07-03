Министр образования Шкарлет отметил, что образовательный процесс с нового учебного года будет проходить с изменениями.

Министерство образования и науки в ближайшее время примет решение об исключении российских поэтов и писателей из школьной образовательной программы.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона.

"Комиссия уже рекомендовала, на сегодня прорабатывают специалисты министерства", - сказал он.

Шкарлет также подчеркнул, что образовательный процесс с нового учебного года будет проходить с изменениями.

Как сообщал УНИАН, 7 июня стало известно, что Министерство образования и науки готовит изменения в школьные учебные программы по таким предметам, как защита Отечества, зарубежная литература, история Украины и всемирная история. В частности, из программы зарубежной литературы намерены исключить роман российского писателя Льва Толстого "Война и мир".

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