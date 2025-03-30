Он был внесен в "Черный список Мариуполя" и ему "светило" заключение.

Мариуполь после оккупации Россией жил без света, воды, телефонной связи, но с "передвижными телевизорами" с российской пропагандой. Об этом рассказал в интервью "Суспільне Донецьк" студент украинского университета Андрей Кожушина, который вынужден был оставаться в Мариуполе до весны 2023 года и год прожил в оккупации, снимал захваченный российскими войсками город, чтобы передавать информацию в Telegram-канал "Мариуполь. Сопротивление".

"Оккупационная власть с самого начала начала начала внедрять свою пропаганду. 8 апреля 2022 года увидел передвижной телевизор россиян, когда еще происходили боевые действия за "Азовсталь", по городу были бомбежки", - рассказал мариуполец.

Он отметил, что в университете Мариуполя, где он учился, была большая библиотека и оккупанты выбросили из нее минимум 80% книг. "Они выбрасывали украинские книги и завозили свои - новейшую "историю" России, где уже прописано, что Донецкая и Херсонская, Запорожская, Харьковская области уже захвачены, то есть "освобождены"", - рассказывает Кожушина.

Видео дня

По его словам, в Мариупольском университете, где работало около 500 преподавателей, осталось не более 10%, а большая часть выехала.

Мариуполец рассказал, что где-то 21-23 мая 2022 года увидел первый транспорт, который оккупанты запустили и это были украинские автобусы. Он отмечает, что в Мариуполе до сих пор нет связи - в центре города иногда бывает 3G, а 4G вообще нет. "Свет появился, когда я уже уехал, то есть через год и два месяца. Вода появилась в городе в июне 2022 года, но она техническая и ее пить нельзя", - добавил Андрей.

Кожушина рассказал, что на "Мариуполь. Сопротивление" вышел не сразу, искал как связаться, потому что уловить связь было сложно. Он передавал информацию и видео о жизни в Мариуполе - очереди на почте, цены на продукты, коммунальные услуги, работа различных структур по обслуживанию населения.

"Я понимал, что кому-то это может не понравиться. Мне это было безразлично, потому что я делаю то, что считаю нужным для своей страны. Я их сюда не звал. И чтобы давать отпор, то надо что-то делать", - подчеркнул Андрей.

Кожушина рассказывает, что уехал из города, когда стало опасно. В частности, он увидел в магазине, куда пришел за хлебом, что человек в форме показывает кассиру его фотографию и спрашивает видела ли она парня. "Меня внесли в "Черный список Мариуполя", - отметил он. По его словам, это могло закончиться заключением за терроризм и экстремизм до 15 лет.

Оккупированный Мариуполь - новости

Мариуполь находится в оккупации с конца мая 2022 года. Город был почти полностью разрушен, за него продолжались жестокие бои.

Как отмечал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, сейчас временно оккупированный город Мариуполь превратился в военно-логистический хаб для россиян, у людей там вообще нет прав. Он рассказал, что жители города - это просто картинка, которую оккупанты демонстрируют, чтобы "показать своим послушным рабам в России, якобы вот, смотрите, у нас город, мы что-то восстанавливаем".

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