По словам Тимочко, сейчас сержантский корпус уже обучен и готовится и умеет работать на оперативном и стратегическом уровнях.

Всего в составе ВСУ будет в 10 раз больше корпусов. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Вопрос назрел и я видел два дня назад, что новый начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов проводил слушания слушателей курсов корпусной системы управления, подготовки. То есть, перейти на корпусную систему - это хорошо, но это немного мало. Для этого нужно иметь и специалистов в огромном количестве, тем более, что корпус предполагает собой автономную оперативного уровня структуру", - сказал он в эфире Украинского Радио.

По его словам, корпус в Вооруженных силах - это корпус, который в своей структуре, кроме пехотных бригад, будет иметь и танковые, и артиллерийские бригады, и бригады противовоздушной обороны, а в некоторых даже будут и ракетные подразделения.

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"То есть, это командир, который руководит, управляет корпусом. В Вооруженных Силах он будет иметь огромный объем знаний, знаний всей номенклатуры оружия, которое будет на вооружении корпуса, систему взаимодействия между такими бригадами, подразделениями, полками. Также в его задачу будет входить слаживать эту всю работу, управлять, контролировать работу и выполнение другого офицерского состава, ответственного на каждом своем звене. Это вопрос и чрезвычайного серьезного подхода к подготовке сержантского корпуса в таких корпусах. Тем более, что сейчас сержантский корпус уже обучен и готовится и умеет работать на оперативном и стратегическом уровнях", - добавил Тимочко.

Создание корпусов в НГУ

В Нацгвардии создали два корпуса, которые возглавили командир бригады "Азов" Денис Прокопенко и командир бригады "Хартия" Игорь Оболенский.

В 1-м корпусе Нацгвардии "Азов" сообщили, что в рамках реформы управления Сил обороны, на основе 12-й бригады специального назначения "Азов" было создано новое оперативно-тактическое соединение в составе НГУ.

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