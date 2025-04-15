В НГУ отметили, что армейские корпуса будут иметь собственные штабы, разведывательные, артиллерийские и логистические подразделения.

Национальная гвардия Украины создала два корпуса, которые возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редис) и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский (Корнет). Об этом сообщает сайт НГУ.

В 1-м корпусе Нацгвардии "Азов" сообщили, что в рамках реформы управления Сил обороны, на основе 12-й бригады специального назначения "Азов" было создано новое оперативно-тактическое соединение в составе НГУ.

В сообщении отмечается, что в состав 1-го корпуса "Азов" вошли:

1-я президентская бригада оперативного назначения "Буревий";

12-я бригада специального назначения "Азов";

14-я бригада оперативного назначения "Червона Калина";

15-я бригада оперативного назначения "Кара-Даг";

новосозданная 20-я бригада оперативного назначения "Любарт".

Также показано видео, где командир 1-го корпуса НГУ "Азов", полковник Денис "Редис" Прокопенко и командиры бригад, которые вошли в состав корпуса, говорят о новосозданном корпусе.

Прокопенко отмечает, что "Азов" первый в Украине начал внедрять, в частности НАТовские стандарты в подготовке личного состава, организации работы штабов, планирования операций и управления войсками в ходе боевых действий и первыми перелили кровь раненому бойцу прямо на поле боя, были первыми в создании системы рекрутинга. Он добавил:

"Даже кремлевский диктатор в своих речах, говоря об украинской армии вспоминает именно "Азов".

Командующий Нацгвардии Александр Пивненко отметил, что корпусная система позволит значительно улучшить коммуникацию между военными и сделать армию более эффективной. По его словам, учтен опыт войны с РФ относительно быстрого маневрирования, способности удерживать большие территории, проводить контрударные действия. Он отметил, что корпусная структура должна повысить гибкость и устойчивость войск и подразделений НГУ в частности, которые привлечены к выполнению задач на фронте.

Пивненко сообщил, что армейские корпуса будут иметь собственные штабы, разведывательные, артиллерийские и логистические подразделения, что повысит их самостоятельность в выполнении боевых задач без необходимости постоянного привлечения высшего командования на таких этапах.

Реформа структуры ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале 2025 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что реформа организационной структуры Вооруженных сил Украины продолжается, уже приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру.

Ранее военные обозреватели и сами военнослужащие активно поднимали тему необходимости перевести ВСУ с бригадной системы управления на корпусную или дивизионную. Отмечалось, что бригада является относительно малочисленной единицей, а в реалиях российско-украинской войны бригадам приходится де-факто выполнять задачи, которые должна выполнять дивизия или армейский корпус.

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