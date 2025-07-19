В Раде рассматривают разрешение выезда за границу мужчин 18-25 лет, - Стефанчук

Пока неизвестно, к какому решению придет Комитет, отметил Руслан Стефанчук.

Тема предоставления разрешения для выезда мужчин в возрасте от 18 до 25 лет за границу обсуждается на уровне специального комитета.

Об этом в комментарии "Мы Украина" рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я знаю, что такие идеи есть. А к какому мнению они придут - это тоже для меня важно, я буду ожидать их решения. Но действительно от 18 до 25 лет - это тот возраст, когда не подпадают под мобилизацию. Но не имеют возможности реализовывать ряд своих прав. И поэтому мы должны найти механизмы для того, чтобы реализоваться им в этих всех правах. Какой механизм будет найден - давайте ждать ответ от Комитета. Отдельные члены Комитета работают в частности над либерализацией", - сказал Стефанчук.

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Выезд для мужчин 18-25 лет: что известно

В мае член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский уже сообщал, что в ВР работают над тем, чтобы позволить мужчинам до 23-24 лет выезжать за границу.

В частности на тот момент он отмечал, что среди нардепов различных фракций есть определенный консенсус относительно того, чтобы этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение. По словам нардепа, целью такого решения является то, что значительное количество украинской молодежи едет за границу и не может вернуться.

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