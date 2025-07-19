В Раде рассматривают разрешение выезда за границу мужчин 18-25 лет, - Стефанчук

Тема предоставления разрешения для выезда мужчин в возрасте от 18 до 25 лет за границу обсуждается на уровне специального комитета.

Об этом в комментарии "Мы Украина" рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я знаю, что такие идеи есть. А к какому мнению они придут - это тоже для меня важно, я буду ожидать их решения. Но действительно от 18 до 25 лет - это тот возраст, когда не подпадают под мобилизацию. Но не имеют возможности реализовывать ряд своих прав. И поэтому мы должны найти механизмы для того, чтобы реализоваться им в этих всех правах. Какой механизм будет найден - давайте ждать ответ от Комитета. Отдельные члены Комитета работают в частности над либерализацией", - сказал Стефанчук.

Видео дня
Читайте также:
Демографические показатели в Украине ужасают: сколько умерших на одного родившегося
Демографические показатели в Украине ужасают: сколько умерших на одного родившегося
Дали месяц: Киевская митрополия УПЦ должна порвать с Русской православной церковью
Дали месяц: Киевская митрополия УПЦ должна "порвать" с Русской православной церковью
Пенсия по выслуге лет: когда и как учителю можно уйти на заслуженный отдых
Пенсия по выслуге лет: когда и как учителю можно уйти на заслуженный отдых
Путин присвоил звание Героя России Герою Украины из Сумской области
Путин присвоил звание Героя России Герою Украины из Сумской области
Зеленский анонсировал переформатирование украинского сектора безопасности
Зеленский анонсировал переформатирование украинского сектора безопасности
Польша ограничивает предоставление убежища для украинцев, - СМИ
Польша ограничивает предоставление убежища для украинцев, - СМИ

Выезд для мужчин 18-25 лет: что известно

В мае член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский уже сообщал, что в ВР работают над тем, чтобы позволить мужчинам до 23-24 лет выезжать за границу.

В частности на тот момент он отмечал, что среди нардепов различных фракций есть определенный консенсус относительно того, чтобы этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение. По словам нардепа, целью такого решения является то, что значительное количество украинской молодежи едет за границу и не может вернуться.

Вас также могут заинтересовать новости: