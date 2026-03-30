В начале текущего года были введены новые программы социальной поддержки, а действующие – переведены в цифровой формат.

В 2026 году правила предоставления помощи семьям с детьми в Украине остались в основном прежними, но из изменений можно выделить новые ежемесячные выплаты за новорожденных детей, а также постепенное внедрение электронных сервисов для упрощения оформления выплат.

Разберемся, как сейчас получить пособие по уходу за ребенком, рассчитать его сумму и посмотреть статус в онлайн-режиме.

Кому выдается пособие по уходу за ребенком в Украине – законные основания

Согласно официальному разъяснению Пенсионного фонда Украины, пособие на ребёнка предназначено не всем родственникам, а только конкретной категории лиц: в первую очередь это один из родителей – мать или отец. Также право на выплату имеют усыновители, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, если ребенок находится в их ответственности.

Иными словами, главное условие – не только родственные или официальные связи, но и факт непосредственного ухода за несовершеннолетним лицом. При этом, если мы говорим именно про пособие по болезни ребенка, то в большинстве случаев оно не зависит от других соцвыплат и начисляется отдельно (об исключении мы еще упомянем).

Далее важно понимать, что в Украине существует несколько программ поддержки семей с детьми, каждая из которых предусматривает разные условия получения. В данном материале речь пойдет в первую очередь о помощи по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет, но, для общего ознакомления, стоит кратко рассмотреть и другие программы, вступившие в силу с января текущего года.

Так, согласно еще одному разъяснению ПФУ, с начала года в стране появились новые выплаты в размере 7000 грн/мес для семей с детьми до 1 года (или 10 500 грн/мес, если ребенок имеет инвалидность). Для их получения никакие дополнительные условия не требуются – это базовая социальная помощь молодым родителям.

Когда же ребенку исполняется год, можно присоединиться к программе "єЯсла". Она предусматривает отдельное пособие по уходу за ребенком до 3 лет размером в 8000 грн/мес при условии, что родитель в это время выйдет на работу (на полный рабочий день).

Назначением этих программ занимаются органы социальной защиты и ПФУ, а оформить выплаты можно онлайн (как именно – расскажем ниже).

Далее – про ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет – Украина предлагает помощь по уходу за больным:

до 14 лет – в большинстве случаев заболеваний;

до 18 лет – если установлена инвалидность или требуется длительное лечение.

В последнем случае речь идет именно о детях в тяжелом состоянии, например, с онкологией и онкогематологией, серьезными врожденными пороками, детским церебральным параличом, психическими расстройствами, сахарным диабетом первого типа и т.д.

Как получить пособие по уходу за ребенком – необходимые документы

А вот помощь за детей до 14 лет может предоставляться практически при любом заболевании, если оно требует присутствия взрослого (о чем должно свидетельствовать заключение врача).

В 2026 году сумма этой выплаты составляет два прожиточных минимума ребенка соответствующего возраста. При этом обычно ее назначают на срок до шести месяцев с возможностью продления.

Какие нужны документы на пособие по уходу за ребенком:

заявление по установленной форме (по постановлению Кабинета Министров № 765);

свидетельство о рождении ребенка;

документы со статусом заявителя (например, решение об усыновлении, опеке или попечительстве);

медицинское заключение, подтверждающее диагноз и необходимость ухода.

Документы можно подать лично через сервисные центры ПФУ или ЦНАП, отправить по почте либо направить в электронном виде через приложение "Дія" или веб-портал ПФУ.

Когда перечисляют пособие по уходу за ребенком

Выплата начинается со дня подачи заявления и осуществляется ежемесячно. Если по истечении срока помощи ребенку все еще нужен уход, выплату можно продлить, повторно подав заявление.

Также важно иметь в виду, что если ребенку установят инвалидность, помощь прекратится автоматически, так как поддержка уже будет осуществляться другими способами (пособием по инвалидности).

Таким образом, в 2026 году в Украине были расширены выплаты по уходу за детьми, а их оформление – почти полностью переведено в онлайн-режим через сайт Пенсионного фонда и систему eHealth (за исключением самого визита к врачу, конечно же).

