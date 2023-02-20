Украина чтит память Героев Небесной Сотни, которые ценой собственной жизни отстояли будущее нашего государства.

20 февраля в Украине чествуют День памяти Героев Небесной Сотни. Именно в этот день в центре столицы, на Майдане Независимости, погибло больше всего активистов Революции Достоинства.

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День Героев Небесной Сотни - история даты

В конце 2013-го - начале 2014-го в Украине начались массовые протесты. Граждане выступили против политики тогдашней власти и ее отказа от европейской интеграции. В результате в стране произошла смена власти - тогдашний президент Виктор Янукович и его соратники бежали за границу. Кульминацией тех событий, которые получили название Революции Достоинства, стало массовое противостояние на Майдане Независимости в Киеве между протестующими и силовиками. Произошло это 18-20 февраля 2014 года - именно тогда погибло больше всего людей.

Видео дня

Список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года. Сначала от огнестрельных ранений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом нашли тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. К 18 февраля 2014 года насчитывалось уже 9 погибших, и с этого дня на Майдане начались массовые расстрелы. С 18 по 20 февраля погибло больше всего людей - 78 человек, после 20 февраля - еще 20. Почти сразу всех погибших назвали Небесной сотней, хотя на самом деле их было больше ста.

Указом президента Украины от 11 февраля 2015 года дату 20 февраля было установлено как День Героев Небесной Сотни.

День Героев Небесной Сотни - памятные мероприятия

Ежегодно в эти дни в Украине проходят мероприятия к памятной дате - чествуют павших участников Революции, которые отдали свою жизнь за идеалы демократии и права и свободы украинцев. В этом году, во время полномасштабной войны, ряд событий проходит под лозунгом "Небесная Сотня - первые герои российско-украинской войны".

"Для нас, особенно во время войны, важно не забывать с чего все начиналось. Это была фактически первая битва российско-украинской войны, битва за наши ценности, за европейское будущее и свободу", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

18 февраля в центре столицы состоялось памятное шествие к Аллее Героев Небесной Сотни и панихида в Михайловском Златоверхом Соборе. В День Героев Небесной Сотни люди несут цветы и лампадки к Мемориалу, а в небо направляют сотню лучей, которые символизируют души погибших. По всей Украине проходят выставки, круглые столы, шествия памяти, инсталляции и панихиды.

Официальное число Небесной Сотни - 107 человек. Это были люди разного возраста, разной национальности, разных профессий и социального статуса. Самым молодым из них был Назарий Войтович - ему было всего 17. Самому старшему - Ивану Наконечному - было 82.

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