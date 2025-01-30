Новый календарь праздников на февраль 2025: что и когда будем отмечать

Ожидаются памятные даты, а также государственные, профессиональные и международные праздники в феврале этого года.

Календарь праздников в феврале включает в себя много разных дат. Некоторые из них стоит отметить в кругу семьи, тогда как в другие - отнести цветы к мемориалам.

Теперь подробнее рассмотрим, какие памятные даты и праздники в феврале 2025 Украина будет отмечать.

Праздники и важные даты в феврале - календарь 2025

В Украине календарь полнится множеством "красных" дней, в которые можно сходить в храм или поздравить близких. Какие праздники в феврале:

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02.02 – Сретение Господне 2025.

Это один из 12 важнейших церковных праздников. В этот день празднуют встречу Иисуса и праведного старца Симеона Богоприимца на 40 день от рождения Спасителя.

04.02– День (Всемирный) борьбы против рака.

Его отмечают в 2005 года, чтоб напомнить людям о важности профилактики этого опасного заболевания.

06.02 – День (международный) бармена.

Ранее дата была посвящена христианскому святому Аманду, который как один из апостолов является покровителем сотрудников виноделия, торговли и пивоварения. Позже он "передался по наследству" барменам и рестораторам.

09.02 – День (международный) стоматолога.

Этот профессиональный праздник проходит под покровительством христианской святой Аполлонии, которая умерла мученической смертью.

11.02 – День безопасного Интернета; Всемирный день больного.

В 2004 году Еврокомиссия предложила установить День безопасного интернета, чтоб обратить внимание на ответственное использование этой технологии.

В то же время второй праздник был придуман в 1992 году римским Папой Иоанном Павлом II.

13.02 – День радио (Всемирный).

Этот праздник предложили отмечать в 1946 году в день создания радио Организации Объединенных Наций.

14.02 – День Святого Валентина; День компьютерщика.

У Дня влюбленных есть множество версий происхождения. Дату выбрали в часть казни священника Валентина Римского, который венчал легионеров, несмотря на запрет.

Второй праздник отмечают, так как в этот день в 1946-м произошел показ первого работающего электронного компьютера.

15.02 – День (международный) онкобольных детей; День чествования участников боевых действий на территории других государств.

День больных раком детей призван привлечь внимание к этой проблеме и страданиям малышей.

При этом чествование военных приходится на день в 1989 году, когда войска СССР покинули Афганистан.

16.02 – День единения Украины.

Этот государственный праздник утвердил в 2022 году президент Владимир Зеленский на фоне прогнозов о вторжении россиян в нашу страну.

19.02 – День Государственного герба Украины.

В 1992 году в эту дату украинский парламент утвердил трезубец как Малый герб нашего государства.

20.02 – День Героев Небесной Сотни; день (всемирный) социальной справедливости.

Это день чествования активистов, которых расстреляли во время Революции Достоинства в январе-феврале 2014 года. Именно в указанную дату погибло больше всего людей.

Второй праздник посвящен гендерному равенству, а также правам мигрантов и коренных народов.

21.02 – День (международный) родного языка.

Его отмечают с 2000 года по решению ЮНЕСКО.

22.02 – День (международный) поддержки жертв преступлений.

В этот день в 1990 году британскими властями була опубликована "Хартия жертв преступлений".

24.02 – начало полномасштабной войны России против Украины.

В этот день российские захватчики начали полномасштабное вторжение, задействовав пехоту, авиацию, тяжелую технику и даже флот. Война против агрессора все еще продолжается.

25.02 – День инженерно-авиационной службы авиации Сил обороны Украины.

Профессиональный праздник, который установили в 2010 году. Ни один боевой вылет наши защитники не смогут сделать без инженерных специалистов.

26.02 – День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя.

Праздник был установлен в часть людей, которые устроили митинг за территориальную целостность Украины перед зданием крымского парламента в 2014-м.

Какие дни выходные в феврале 2025

Выходные в феврале выпадут только на субботы и воскресенья. Любые дополнительные дни отдыха отменены в связи с военным положением в стране.

Несмотря на это, никто не мешает вам поздравить близких в Днем влюбленных или посидеть вместе 24-го, чтоб вспомнить начало войны.

Ранее УНИАН рассказывал, какие будут именины в феврале 2025.

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