Этот процесс может быть похож на работу электронного суда, отметил Тарас Боровой.

Внедрение электронных повесток в Украине "уже актуально". Об этом заявил Тарас Боровский, военный юрист в эфире "Ранок.LIVE".

"В прошлом году, когда была кампания по обновлению учетных данных всех военнообязанных. И когда просили вносить свою электронную почту, за которую ты расписываешься, что ты ее контролируешь и будешь получать на нее письма. Я ожидал, что на эту электронную почту очень быстро будут поступать повестки. Которые соответствующим постановлением Кабмина будут признаваться полученными", - сказал Боровский.

Он добавил, что этот процесс может работать таким же образом, как электронный суд. Юрист отметил, что украинская власть имеет соответствующие возможности, однако до сих пор их не использовала.

Видео дня

"Если у вас есть кабинет в электронном суде и вам в электронный суд, который привязан к вашей электронной почте, приходит иск, отзыв, другой процессуальный документ, то вы считаетесь уведомленным надлежащим образом. И если вы не явитесь - уже наступают юридические последствия. Я смотрю в будущее по поводу того, что повестки могут вскоре приходить на электронную почту. Или же в виде push-уведомлений в приложении "Резерв+". Это абсолютно возможно", - добавил Боровский.

Мобилизация в Украине: важные новости

Ранее стало известно, что Правительство утвердило новый порядок автоматизации выдачи повесток. Он, в частности, позволяет отправлять повестки военнообязанным лицам по почте. По словам нардепа Александра Федиенко, еще одно нововведение касается печати бумажных повесток.

Также, как сообщал УНИАН, Правительство обновило основания для бронирования работников на период мобилизации и военного времени. Обновление касается в частности бизнеса на прифронтовых территориях и предприятий, производящих дроны.

Вас также могут заинтересовать новости: