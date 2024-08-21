В частности, для упрощения этой процедуры юрист советует обратиться в ТЦК и СП.

Примерно 930 тысяч военнообязанных украинцев сейчас имеют бронирование от мобилизации. До конца недели это количество будет составлять 1 миллион, пишет РБК-Украина. Некоторые граждане уже начали повторно подавать документы.

Адвокат Дмитрий Франчук рассказал для издания, какие документы должны подать военнообязанные в ТЦК и СП, чтобы продлить бронирование.

По словам адвоката, процедура повторной подачи документов на бронирование во время военного положения требует некоторой подготовки. В частности, перечень необходимых документов зависит от нескольких факторов, а именно причины бронирования, требований конкретного предприятия и возможных изменений в законодательстве.

Видео дня

Документы, которые могут понадобиться:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военный билет;

трудовая книжка или договор о труде;

документы, подтверждающие причину бронирования (например, студенческий билет или справка с предприятия);

медицинская справка;

другие документы по требованию ТЦК и СП.

Франчук отметил, если ранее уже был подан полный пакет документов, то при повторной подаче могут потребовать только копии некоторых из них или справку о неизменности обстоятельств, которые стали причиной для бронирования.

"Чтобы упростить процедуру повторной подачи документов на бронирование от мобилизации, обратитесь в ТЦК и СП по месту регистрации для получения самой актуальной информации. Также стоит проконсультироваться с кадровой службой предприятия, которое имеет право на бронирование", - отмечают в материале.

Адвокат подчеркнул, что важно сохранять копии всех документов и быть готовым к возможным дополнительным требованиям со стороны ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в Украине расширили перечень тех мужчин, которые будут иметь отсрочку от мобилизации. Отмечается, что Рада поддержала сразу в целом законопроект №11391 об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для военнообязанных чьи близкие родственники, в частности полнородный, неполнородный брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях во время действия военного положения.

Также нардеп Федор Вениславский ответил, планируют ли снизить мобилизационный возраст в Украине. Также он прокомментировал вопрос, что делать с теми, кто моложе 25 лет, но имеет статус ограниченно годного.

Вас также могут заинтересовать новости: