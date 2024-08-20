Глава государства отметил важность пополнения войска и наполненности рабочих мест на предприятиях.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает найти баланс в вопросе бронирования работников предприятий и мобилизации военнообязанных в ряды Сил обороны Украины. Об этом глава государства сказал в Кропивницком во время общения с работниками предприятия "Эльворти", специализирующегося на сельскохозяйственном машиностроении.

В частности, у президента спросили о дальнейшем ходе мобилизации и бронировании работников.

"Действительно, серьезный вопрос. Думаю, что все хотят, чтобы предприятия были наполнены. Для нас это важно... Мы не можем потерять и армию, и пополнение на фронте, но, при этом, очень нужно, чтобы рабочие места были заполнены, потому что от вас заработная плата военных зависит в любом случае. Так что найдут какой-то баланс и по бронированию, и по военным. Надо находить баланс", - сказал Зеленский.

Бронирование от мобилизации в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине сейчас около 930 000 военнообязанных забронированы от мобилизации и ожидается, что уже через неделю их будет более 1 миллиона человек.

Недавно вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех работников. Правительство поддержало соответствующие изменения в постановление о бронировании военнообязанных.

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