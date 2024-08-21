Такую отсрочку получат те, у кого на войне погибли неполнородные братья и сестры.

Верховная Рада проголосовала за отсрочку от мобилизации военнообязанных, чьи неполнородные брат или сестра, погибли или пропали без вести на войне.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк вTelegram. Он детализировал, что Рада поддержала сразу в целом законопроект №11391 об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для военнообязанных чьи близкие родственники, в частности полнородный, неполнородный брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях во время действия военного положения.

Отмечает, что законопроект поддержало 310 народных депутатов.

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Мобилизация в Украине

Согласно законодаавства Украины, полнородными являются братья и сестры, которые имеют общих родителей, а неполнородными являются братья и сестры, которые имеют общую мать или отца.

На сегодня законодательством предусмотрено, что такую отсрочку от призыва имеют полнородные братья, то есть родные братья по матери и отцу. Принятым законом предусмотрена отсрочка для тех мужчин, у которых во время АТО или полномасштабного вторжения РФ погибли или пропали без вести родные по матери или отцу брат или сестра.

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