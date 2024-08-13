По словам Вениславского, равняться на Россию с точки зрения человеческого потенциала Украина не может.

Сейчас вопрос понижения мобилизационного возраста в Украине не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член депутатской фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский.

"Есть консолидированная позиция всех властных институтов в Украине, что снижать возраст, с которого граждане Украины могут быть мобилизованы на сегодня никто не собирается и этот вопрос не стоит на повестке дня. Российская Федерация действительно имеет значительно больший человеческий потенциал. Они мобилизуют с 18 лет и даже срочных направляют на ведение боевых действий. Если проанализировать количество денежных средств, которые предлагают потенциальным военнослужащим армии РФ, то эти цифры очень существенные. Они доходят до 2 млн рублей. Они пытаются стимулировать прежде всего финансово. Однако мы понимаем, что война не может быть выиграна симметрично, поэтому полагаемся на инновационные средства ведения войны, которые позволяют наносить асимметричные ответы", – пояснил он в эфире "Украинского радио".

Поэтому равняться в человеческом потенциале на Россию мы точно не можем, подчеркнул Вениславский.

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"В Украине граждане, которые самостоятельно изъявили желание поступить на военную службу могут это также сделать с 18-летнего возраста. Граждане до 25-летнего возраста могут заключить контракт даже на один год", – добавил он.

Нардеп также прокомментировал вопрос, что делать с теми, кто моложе 25 лет, но имеет статус ограниченно годного. По его словам, недавно Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании рассмотрел эту проблему.

"Поэтому разработан комитетский законопроект, которым предусмотрено внесение изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и в закон "О воинской обязанности и военной службе". Граждане, которые в свое время признавались ограниченно годными приобрели статус военнообязанных. Для восстановления социальной справедливости комитет наработал изменения в закон. Законопроект предусматривает не только невозможность призыва на военную службу такой категории граждан, но и также предусматривает возможность увольнения тех, кто был призван на военную службу из такой категории ограниченно годных", – констатировал Федор Вениславский.

Мобилизация в Украине: последние новости

Народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко считает, что призывной возраст в Украине должен быть от 20 лет до 50. По его словам, люди за 50 лет могут мобилизоваться по собственному желанию, но не в боевые подразделения.

Между тем в Волынской области военнообязанным уже присылают повестки по почте. Об этом заявила пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук. Отмечается, что такая повестка будет считаться надлежащим образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-то причинам не смог ее получить.

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