По словам майора Истомина, предприятие бронирует своих работников без участия ТЦК, но затем должно еще оформить им отсрочку.

Бронирование работника критически важного предприятия - это всего лишь один из пунктов для предоставления ему отсрочки от службы в армии.

Как объяснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП, майор Роман Истомин, в случае бронирования через портал "Дія" отсрочка оформляется автоматически, если же оно происходит другим способом, предприятие еще должно предоставить ТЦК соответствующие документы. Только после этого работник может получить отсрочку от призыва, передает "Телеграф".

По словам Истомина, предприятие бронирует своих работников без участия ТЦК, а затем оформляет им отсрочку. Спикер подчеркнул, что это задача руководителя предприятия:

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"Руководитель предприятия знает - критическое оно или нет и сколько людей он может забронировать. И руководитель предприятия обязан забронировать этих людей и оформить им отсрочку".

Истомин добавил, что предприятие должно направить в ТЦК следующие документы на своих работников: ходатайство руководителя на оформление отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и выписку из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанных.

Он также напомнил, что ТЦК предоставляют отсрочку на 90 дней, а затем ее можно продлить. В то же время для предприятий, которые бронируют своих работников через "Дію", отсрочка предоставляется автоматически, и для некоторых из них срок может достигать до 1 года.

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Как ранее писал УНИАН, на днях народный депутат Александр Федиенко сообщил, что ТЦК теперь могут мобилизовать забронированных работников критически важных предприятий, и что демобилизировать их после этого будет невозможно.

Позже данную информацию опровергла помощник начальника центра по правовой работе, начальник юридической службы Николаевского ТЦК и СП Татьяна Кийко. По ее словам, озвученное депутатом не соответствует действительности.

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