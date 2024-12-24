Решение связано с временной приостановкой работы госреестров из-за кибератаки.

Кабинет министров принял решение автоматически продлить действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года. Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечается, что это касается бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставлены в соответствии с Постановлением №76 от 27 января 2023 года. Решение связано с временным приостановлением работы госреестров из-за кибератаки.

То есть, например, если срок действия бронирования работника завершался 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось до 19 декабря, то есть до кибератаки - работодатели смогут его возобновить после восстановления работы реестров.

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В Минэкономики добавили, что это решение упростит процедуру продления бронирований, особенно для тех, кто работает в критически важных отраслях или участвует в обеспечении экономической стабильности страны.

Кибератака на государственные реестры Украины - что известно

19 декабря 2024 года состоялась масштабная кибератака на украинские государственные реестры. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, тогда в результате атаки была временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции.

Бывший министр юстиции Денис Малюська сказал, что серьезной проблемы в удалении информации нет, ведь существуют резервные копии для восстановления. Он также отметил, что раньше россияне фокусировались на том, чтобы украсть информацию. Сейчас они не только украли, но и уничтожили ее.

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