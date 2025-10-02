Под акциз, по ее словам, могут подпасть и газированные напитки без сахара.

Верховной Раде будет сложно проголосовать за введение акциза на сладкие напитки, потому что голосов на это нет, заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в интервью РБК-Украина.

"Я думаю, это не будет принято. Это сложно проголосовать в Верховной Раде", - поделилась она.

При этом, Пидласа поделилась, что речь также идет и о напитках без сахара, в частности категории Zero.

"Под этот налог по замыслу подпадают воды, исключая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ. То есть напитки без сахара - Zero, тоже подпадают под акциз", - уточнила чиновница.

В правительстве, по словам Пидласой, ожидают получить от внедрения акциза 8,5 млрд гривен. Однако, она добавила, что даже если в стране и введут такой налог, то потребление сладких напитков не станет меньше.

"Я тоже поддерживаю, но... Я не думаю, что люди станут потреблять меньше сладких напитков, просто возрастет их стоимость", - высказала мнение депутат.

Еще она считает, что существуют серьезные проблемы с администрированием этого налога.

"Не понятно, как этот акциз администрировать, потому что никакой механизм не описан. Если механизма нет, то должно быть стандартное администрирование по типу акцизной марки", - сказала она.

Также, по словам Пидласой, в стране есть немало мелких производителей газировки.

"Я думаю, что эффект от этого будет намного меньше, чем 8,5 млрд гривен просто из-за плохого администрирования. Это маленькая сумма для бюджета, а негатива может быть много", - рассказала депутат.

