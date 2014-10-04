На месте Ленина в Харькове теперь стоит крест (фото)

В Харькове на постамент снесенного памятника Ленину на площади Свободы установили 3,5-метровый крест.

Как передает корреспондент УНИАН, крест возвышается на верхушке огражденного строительными лесами постамента вместе с установленными раньше национальными флагами.

Возле постамента нет ни защитников памятника, ни сторонников его сноса.

В комментарии корреспонденту УНИАН представитель организации «Общественная стража Харькова» Валентин Быстриченко отметил, что «крест установила община». По его словам, христианский символ на постаменте был установлен сегодня, 4 октября, на рассвете.

«Сегодня праздник отдания Крестовоздвижения. Там был идол, мы понимали, что это место должно быть как-то освящено, должна быть какая-то духовная оборона, защита. Один из самых простых символов свободы – это крест. И на идолов ставили кресты, и на Ленина установили крест», - сказал Быстриченко.

По его словам, дубовый крест изготовили столяры. Он достигает 3,5 метра высотой и 1,5 метра в ширину, весит больше 100 кг

Быстриченко отметил, что сегодня возле постамента памятника Ленину в 14.00 соберутся харьковчане и проведут молебен, а в ближайшие дни это место будет освящено священником.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября в Харькове на площади Свободы снесли памятник Ленину. Харьковский городской председатель Геннадий Кернес заявил, что харьковская власть восстановит памятник Ленину на том же месте.

Сегодня в Харькове находится глава УПЦ МП Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий. Он принимает участие в торжествах по случаю 215-летия Харьковской епархии.