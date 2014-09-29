В центре Харькова снесли самый большой в Украине памятник Ленину (фото)

Бронзовую фигуру вождя пролетариата высотой 8,5 м установленную на пьедестале из красного гранита, активисты повалили с помощью тросов. Перед этим они несколько часов распиливали ноги скульптуры, с попутным вырезанием на постамене надписи "Слава Украине".

Читайте такжеМилиция закрыла дело по факту сноса памятника Ленину в Харькове

Отметим, что в презентованном 4 ноября 2010 года видеоролике под названием "Включи Украину", который был снят для Евро-2012, на ведущих европейских телеканалах в рамках промо-кампании Украины, с харьковской площади Свободы стерли данный памятник Ленину. В ролике видно только фундамент памятника (нижние ступени из полированного гранита) и клумба вокруг него.