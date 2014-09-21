В Харькове произошли столкновения проукраинских активистов и сторонников федерализации

Конфликт разгорелся около 18.45 возле входа в станцию метро "Университет" между десятком молодых людей в балаклавах с украинской символикой и сторонниками идеи федерализации Украины, которые собрались возле выхода из метро.

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Произошло несколько драк. Сотрудники милиции попытались разнять стороны, однако им это не удалось. По данным милиции, никого из участников потасовок не задержали.

В настоящее время на площади Свободы остается около сотни молодых людей с национальной символикой и символикой Правого сектора. Сторонники федерализации Украины отошли в сторону парка им. Т. Шевченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове состоялся Марш мира, на который вышли около 500 человек с национальными флагами, а также флагами крымскотатарского народа и символикой Правого сектора. Возле генконсульства России в Харькове они провели пикет с требованием к руководству РФ прекратить агрессию в Украине.