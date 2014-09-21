В Харькове на Марш мира вышли около 500 человек

В толпе видны плакаты с надписями «Руки прочь от Украины. Войне нет», «Путлер, забери поребриков с Украины!», «Кремль, лечись от милитаризма», «Стоп войне».

Читайте такжеНа Марше мира в Харькове поддержат россиян, не согласных с политикой Путина

Идя по центральной части города, участники Марша мира скандировали: «Нет войне», «Миру мир», «Кремль, прекрати войну», «Донбасс - это Украина», «Смерть московским оккупантам», а также четствовали воинов АТО, патриотов Донбасса и Крыма.

Часть участников шествия одеты в вышиванки, некоторые девушки - с традиционными украинскими венками.

Колонну участников Марша замыкают группа молодых людей в камуфляжной форме и балаклавах. Они держат национальные флаги и символику Правого сектора. Участников шествия сопровождают несколько десятков правоохранителей.

Возле Генконсульства России в Харькове они провели пикет с требованием к руководству России прекратить агрессию в Украине. Пикет начался с минуты молчания по украинским военным, погибшим на Донбассе. Люди также выразили поддержку гражданам России, которые в условиях путинского режима решаются проводить акции протеста. Пикетчики через кордон милиции запустили в сторону здания бумажных голубей мира. Вход в здание консульства охраняют около сотни сотрудников милиции в полном снаряжении.

Организаторы шествия также запланировали марш к военному госпиталю, где лечатся раненые бойцы АТО.