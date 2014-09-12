Минобороны РФ просят объяснить "странный мор" среди военных, раз они не воюют в Украине

"Вы должны осознавать, что подобным официальным заявлением вы обвинили меня чуть ли не в измене Родине. Вы обязаны понимать, какую ответственность этим обвинением взяли на себя", - написала в обращении активистка, добавив, что "никогда не служила никаким разведкам".

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В своем обращении активистка напомнила Игорю Конашенкову, что он обязан знать где находятся российские военные. "Если вы являетесь начальником пресс-службы министерства обороны РФ, то просто обязаны знать, что на учениях под Ростовом в рядах вооруженных сил РФ идет странный мор", - написала активистка, добавив, что вместо этого "вверенные вам войска то заблудятся в соседнем государстве с названием Украина, то уедут в отпуск на армейских танках, а многие еще и "Грады" с собой в отпуск берут и устраивают целыми дивизиями отпускников сафари на территории независимого государства".

Далее в обращении Елена Васильева спрашивает у представителя минобороны о пропавших военнослужащих, а также просит объяснить обстоятельства гибели или ранения военных.

В конце послания активистка обращает внимание на то, что подобное заявление Игоря Конашенкова, основанное "на домыслах и сплетнях", "позорит звание российского офицера и честь мундира".