СНБО утверждает, что на Донбассе погибли около 2 тыс. российских военных

17:55, 11 сентября 2014
Политика
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На территории Украины погибли около 2 тыс. российских военных, 8 тыс. были ранены.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, в российском обществе нарастает недовольство действиями властей РФ, вызванное распространением информации о гибели в Украине большого количества российских военнослужащих.

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"Особе возмущение людей вызывает тот факт, что российские чиновники продолжают отрицать присутствие российских войск на территории Украины", - отметил Андрей Лысенко.

По данным СНБО, "погибшие проходили военную службу в 18 подразделениях и частях вооруженных сил РФ из более чем 10 регионов".

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