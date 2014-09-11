СНБО утверждает, что на Донбассе погибли около 2 тыс. российских военных
17:55, 11 сентября 2014Политика
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На территории Украины погибли около 2 тыс. российских военных, 8 тыс. были ранены.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, в российском обществе нарастает недовольство действиями властей РФ, вызванное распространением информации о гибели в Украине большого количества российских военнослужащих.
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"Особе возмущение людей вызывает тот факт, что российские чиновники продолжают отрицать присутствие российских войск на территории Украины", - отметил Андрей Лысенко.
По данным СНБО, "погибшие проходили военную службу в 18 подразделениях и частях вооруженных сил РФ из более чем 10 регионов".
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