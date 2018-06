Queen издадут неизвестную песню Фредди Меркьюри

Как сообщает Лента.ру, на своем сайте гитарист Брайан Мэй пишет, что музыканты нашли трек, созданный более 30 лет назад - задолго до смерти Меркьюри в 1991 году.

На записи присутствуют все четверо участников первого состава Queen: Меркьюри, Мэй, барабанщик Роджер Тейлор и басист Джон Дикон.

Песня оказалась незавершенной, и Мэй вместе с Тейлором в настоящее время думают о том, как ее можно закончить. Гитарист отметил, что они пока работают по отдельности, каждый в своей студии, а после встретятся, чтобы сверить результаты и прийти к единому решению. Название трека Мэй не сообщил.

О том, что в архивах группы найдены неизданные песни с вокалом Меркьюри, Мэй рассказал еще в декабре 2013 года. По его словам, подобных композиций оказалось значительно больше, чем ожидали остальные участники группы. В том числе, было обнаружено несколько композиций, записанных солистом Queen с Майклом Джексоном. Участники коллектива заявили, что, возможно, у них есть материал на целый альбом, но им предстоит много работы в студии, чтобы завершить все песни.

Меркьюри скончался 24 ноября 1991 года. После его смерти Дикон оставил группу, так как, по его мнению, заменить умершего вокалиста не мог никто, а продолжать выступать без него не было смысла.

Меркьюри остается одним из самых популярных вокалистов в мире. Записанная им песня «Bohemian Rhapsody» была признана «Лучшей песней тысячелетия» по версии The Official Charts Company. Основанный на песнях Queen мюзикл «We Will Rock You» идет на сцене лондонского театра Dominion Theatre в Вест-Энде с 2002 года по сей день. Права на постановку спектакля были куплены театральными компаниями из США, ЮАР, Канады, Японии, Италии и России.