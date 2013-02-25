Фанаты Queen считают, что нашли захоронение Фредди Меркьюри

Об этом, ссылаясь на газету Evening Standard, сообщают РИА «Новости».

Лидер Queen скончался в 1991 году от СПИДа в возрасте 45 лет. Известно, что он был кремирован, однако что случилось с его прахом затем, никто не знает. Фактом является лишь то, что кремация проходила при этом кладбище.

Надпись рядом с другими мемориальными табличками посвящена Фаруху Булсаре, это настоящее имя родившегося на Занзибаре Меркьюри. Даты рождения и смерти также совпадают. Обращение подписано буквой "М" — предположительно, это Мэри Остин, близкая подруга музыканта, с которой он прожил около семи лет и которая оставалась с ним рядом до смерти.

"Светлая память Фаруху Булсаре. 5 сентября 1946 — 24 ноября 1991. Всегда рядом с тобой с любовью", — выгравировано на табличке, при этом последняя часть написана по-французски.

Существует мнение, что прах Меркьюри действительно был отдан Остин, которая унаследовала его особняк в районе Кенсингтон. Однако работники кладбища ничего не знают о том, что на Kensal Green может покоиться легендарный музыкант.