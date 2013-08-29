Кабмин утвердил новый список экологически опасных объектов

Об этом сообщает КоммерсантЪ-Украина со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ.

Как подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков, прежний нормативный акт от 1995 года морально устарел. Авария, произошедшая 6 августа в Горловке на ПАО "Концерн "Стирол"", когда в результате разгерметизации трубопровода жидкого аммиака погибли шесть человек, показала, что экологические требования необходимо повысить.

"Не следует давить на бизнес, но контролировать его с точки зрения экологии мы должны",— заявил Проскуряков.

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В новый перечень вошли тепловые электростанции, гидроэлектростанции на реках, гидроаккумулирующие электростанции, ядерные установки, урановые объекты и объекты, предназначенные для работы с радиоактивными отходами. Особенно опасным с точки зрения экологии является производство строительных материалов, производство в сфере черной и цветной металлургии, а также добыча и переработка полезных ископаемых. В списке оказались также объекты машиностроения и металлообработки, за исключением тех, на которых нет цеха химической обработки.

К объектам химического производства отнеслись особенно придирчиво. В перечень попали фармацевтические предприятия, предприятия по производству средств защиты растений, регуляторов их роста, минеральных удобрений, полимерных и полимеросодержащих материалов, основных химических веществ, а также объекты по хранению любых химических продуктов независимо от методов и объема производства.

Также вчера была создана рабочая группа во главе c вице-премьером Юрием Бойко по доработке этого документа.

Как рассказал глава Госслужбы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский, в госслужбу обратились различные отраслевые ассоциации, а также Федерация работодателей Украины.

"Минэкологии хочет изменить перечень экологически опасных предприятий, но это приведет к дополнительным экологическим аудитам! Против них мы и выступаем, поскольку это противоречит поставленной президентом задаче по дерегуляции бизнеса",— заявил Бродский.