СБУ обвинила химическую фирму в незаконном ввозе ядов

Сделку организовали должностные лица одной из столичных частных фирм, которая поставляет продукцию для промышленных предприятий и научных учреждений химической отрасли, сообщили УНИАН в пресс-cекторе ГУ CБУ в г. Киеве и Киевской области.

Установлено, что предприниматели, не имея соответствующего разрешения Министерства экологии и природных ресурсов Украины, пытались импортировать в Украину особо опасные химические вещества из стран Западной Европы.

Используя собственный автотранстпорт, злоумышленники ввозили высококонцентрированные порошкообразные и жидкие химикаты, которые входят в перечень ядовитых веществ и должны иметь особые условия перевозки и хранения. Нитрит натрия, формальдегид, бензапирен, гексаметилендиамтн, тиогликолевая кислота, метилтестостерон, фенилгидразин и прочее были расфасованы в небольшие пластиковые контейнеры, а затем в непрозрачные полиэтиленовые пакеты.

Общая стоимость задержанной партии составляет более 900 тыс. евро.

Противоправные действия предпринимателей могли привести к загрязнению окружающей среды высокотоксичными веществами и навредить здоровью и безопасности граждан.

По материалам СБУ Соломенским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве начато уголовное производство по ч. 3 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины.