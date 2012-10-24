Аналитики: курс гривни к концу года просядет не ниже 8,45 за доллар

Об этом говорится в опубликованном квартальном экономическом отчете Ukrainian Economic Trends Forecast на IV квартал 2012 аналитической группы Da Vinci AG.

В документе отмечается, что динамика курса НБУ свидетельствует об окончательно принятом решении регулятора «отпускать» курс. По оценкам аналитиков, рост курса на межбанке говорит о том, что вмешательство регулятора можно ожидать ровно на столько, чтобы изменения не были слишком резкими. В отчете говорится, что удержания курса как такового не происходит, о чем может свидетельствовать фиксация официального курса НБУ на фоне повышательного тренда межбанка. «В отличие от фиксинга регулятора во время долгосрочных удержаний, его позиция более не отражает реальный розничный обменный курс», - подчеркивается в документе.

В Da Vinci AG отмечают, что максимальная стоимость доллара США к концу текущего года вряд ли превысит 8,4-8,45 гривен. «По нашим оценкам, это предельный уровень при негативном сценарии на базе актуальных макропоказателей. Превышение данной отметки возможно лишь в случае дальнейшего ухудшения мировой конъюнктуры для отечественного экспорта и роста бюджетного дефицита. В то же время мы пересматриваем ориентир оптимистического сценария к концу года в сторону повышения с 8,15 до 8,2-8,25», - отмечается в Ukrainian Economic Trends Forecast.

Аналитики отмечают, что итогом такой курсовой политики станет приведение ее к рыночным реалиям. В то же время, по нашему мнению, ключевой угрозой данному процессу являются девальвационные настроения населения, спрос со стороны которого способен сорвать плавность оптимального девальвационного сценария и привести к резким колебаниям на рынке и «обвалам». Однако данный риск может быть нивелирован снижением покупательской способности населения, которое не будет иметь экстра-средств для вложений в иностранные валюты, - отмечается в отчете.

Аналитики также указывают на необходимость плавной девальвации национальной валюты для улучшения конкурентоспособности отечественных экспортеров, снижения негативного давления на платежный и торговый баланс.